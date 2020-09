Assemblée générale des Nations Unies – 75ème session

Couverture spéciale de la 75ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies par ONU Info

Comme chaque année fin septembre, les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour le débat général annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Toutefois, cette année pour la première fois dans l’histoire des Nations Unies, les dirigeants du monde ne se rendront pas à New York, en raison de la pandémie de COVID-19, et le débat de la 75ème session se déroulera de manière virtuelle.

Sur cette page, ONU Info vous propose d’être « au premier rang » des temps forts de l’action onusienne. Suivez les chefs d’État et de gouvernement définir les réponses mondiales aux défis les plus urgents, notamment la pandémie de coronavirus, le changement climatique, les inégalités, les conflits prolongés, l’extrême pauvreté et la faim.

