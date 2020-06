Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement

5 juin 2020

Le message que la nature nous envoie est on ne peut plus clair.

En abîmant le monde, nous courons à notre propre perte.

La dégradation des habitats et l’appauvrissement de la biodiversité s’accélèrent.

Les perturbations climatiques sont de pire en pire.

Les incendies, les inondations, les sécheresses et les super-tempêtes sont plus fréquents et plus destructeurs.

Les océans se réchauffent et s’acidifient, détruisant les écosystèmes coralliens.

Et maintenant, un nouveau coronavirus fait rage, en dévastant sur son passage notre santé, nos moyens de subsistance.

Si nous voulons prendre soin de l’humanité, nous DEVONS prendre soin de la nature.

Le moment est venu pour la communauté mondiale d’opérer un tournant radical.

Nous devons repenser nos manières d’acheter et de consommer.

Adopter des habitudes et des modèles agricoles et commerciaux durables.

Protéger les espaces sauvages et la faune qui existent encore.

Et faire en sorte que l’avenir soit vert et résilient.

Nous devrons reconstruire en mieux, et redonner à la nature sa juste place, au cœur de notre processus de décision.

En cette Journée mondiale de l’environnement, le moment est venu de donner la priorité à la Nature.