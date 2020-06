1 juin 2020 – Les Secrétaires généraux adjoints d’ONU Femmes, aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, et aux opérations de paix lancent un appel conjoint pour placer les femmes au centre des efforts pour un cessez-le-feu mondial. Partout, les femmes bravent d’énormes défis pour construire et maintenir la paix. Avec des femmes pleinement engagées, nous sortirons plus forts de la crise.