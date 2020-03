L’Ecart de pouvoir entre les genres

Tribune publiée à l’occasion de la journée internationale des femmes, 08 mars 2020

par António Guterres, Secrétaire Général de l’ONU

New York, 27 février 2020 : Les inégalités de genre représentent l’injustice la plus criante de notre époque et le plus grand défi à relever en termes de droits humains. Mais l’égalité des genres peut aussi apporter des solutions à certains des problèmes les plus épineux de notre temps.

Partout, les femmes sont moins bien loties que les hommes, pour la simple et bonne raison qu’elles sont des femmes. La réalité des femmes issues de minorités, des femmes âgées, des femmes handicapées, des migrantes et des réfugiées est pire encore.

Ces dernières décennies, les droits des femmes ont énormément progressé dans certains domaines : pensons à l’abolition de lois discriminatoires, ou encore à l’augmentation du nombre de filles qui vont à l’école. Mais aujourd’hui nous devons faire face à des efforts puissants de retour en arrière. Dans certains pays, la protection juridique contre le viol et la violence domestique s’affaiblit. Dans d’autres, les femmes sont pénalisées par de nouvelles politiques, qui vont des mesures d’austérité jusqu’à des politiques répressives en matière de reproduction. En ce qui concerne leur sexualité et la procréation, leurs droits sont menacés de toutes parts.

Tout cela parce que l’égalité des genres est, fondamentalement, une question de pouvoir. Des siècles de discrimination systématique et de patriarcat profondément enraciné ont créé des rapports de force extrêmement déséquilibrés entre les genres dans nos systèmes économiques et politiques et dans nos entreprises. Tout tend à le montrer.

Des gouvernements aux conseils d’administration, en passant par les cérémonies prestigieuses de remise de prix, les femmes restent exclues des places de choix. Les dirigeantes et les personnalités publiques subissent harcèlement, menaces et agressions, sur Internet aussi bien qu’ailleurs. L’écart de rémunération n’est que l’un des symptômes de l’écart de pouvoir entre les genres.

Même les données prétendument neutres qui nourrissent les prises de décisions dans tous les domaines – de l’urbanisme au dépistage de drogues – se basent par défaut sur l’homme, qui est considéré comme la norme, alors que la femme ne serait qu’une sorte d’exception.