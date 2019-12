Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la journée internationale des volontaires

5 décembre 2019

Dans le Programme 2030, les gouvernements ont appelé à un monde juste, équitable, tolérant et ouvert, où les sociétés ne fassent pas de laissés-pour-compte et où les besoins des plus vulnérables soient satisfaits.

Le volontariat est un puissant mécanisme de mobilisation des personnes, en particulier des plus défavorisées, pour atteindre les objectifs de développement durable. Celles et ceux qui font du volontariat établissent des liens avec d’autres et promeuvent un sentiment d’utilité.

La Journée internationale des volontaires a cette année pour thème « Le volontariat pour un avenir inclusif », soulignant ainsi que les personnes qui font du volontariat contribuent véritablement, par leur action, à rendre les sociétés plus inclusives et plus égalitaires.

Grâce aux actions volontaires, les personnes marginalisées peuvent être davantage incluses dans les sociétés. Ainsi, l’initiative « #HerStory », qui a mobilisé 500 éditeurs bénévoles dans l’ensemble des États arabes, a élargi la représentation des femmes dans les articles du site Wikipedia en langue arabe, contribuant à une plus grande inclusion de la question femmes-hommes dans la culture de la région. En Inde, la campagne Accessible India menée par des Volontaires des Nations Unies a permis d’accroître l’accessibilité aux personnes handicapées de 1 600 bâtiments publics de 25 grandes villes à la suite d’audits. Et dans les camps de réfugiés du monde entier, des personnes déplacées se portent elles-mêmes volontaires pour assurer l’éducation des enfants et promouvoir la compréhension interculturelle.

Nous devons non seulement accroître le nombre de Volontaires des Nations Unies pour contribuer aux activités du système des Nations Unies à l’appui du Programme 2030, mais aussi continuer à promouvoir le volontariat partout dans le monde, car il favorise la solidarité et la cohésion grâce aux valeurs de coopération et de réciprocité qui le sous-tendent. Le volontariat est essentiel pour faire en sorte que tous, hommes et femmes, s’approprient l’action entreprise au niveau mondial en faveur du développement durable, que tous la conduisent et que tous en bénéficient.

À l’occasion de cette Journée internationale des volontaires, je remercie l’ensemble des volontaires, dans tous les pays du monde, qui rendent ce monde plus inclusif et plus tolérant.