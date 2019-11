Message du Secrétaire général de l’ONU prononcé à l’occasion du trentième anniversaire de la convention relative aux droits de l’enfant

20 novembre 2019

Il y a trente ans, les nations se sont unies pour faire une promesse aux enfants du monde entier.

La Convention relative aux droits de l’enfant est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon.

Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir nourriture, soins de santé, éducation et protection.

Depuis, des progrès ont été accomplis.

Le nombre de décès d’enfants a diminué de plus de moitié et les retards de croissance ont reculé à travers le monde.

Toutefois, des millions d’enfants continuent d’être victimes de la guerre, de la pauvreté, de la discrimination et des maladies.

Partout, les enfants nous montrent leur force et leurs capacités de mobilisation en plaidant en faveur d’un monde plus durable pour toutes et tous.

À l’occasion du trentième anniversaire de cette convention historique, j’exhorte tous les pays à tenir la promesse qu’ils leur ont faite.

Appuyons-nous sur les progrès réalisés et engageons-nous de nouveau à faire passer les enfants en premier.

Pour chaque enfant, tous ses droits.