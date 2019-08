Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse

12 août 2019

Cela fait 20 ans que nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, celle-ci met à l’honneur les efforts faits pour transformer l’enseignement en vue de le rendre plus inclusif, plus accessible et plus adapté au monde dans lequel nous vivons.

Tous ces éléments sont mentionnés dans la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse, qui vise à renforcer notre engagement auprès des jeunes et à les aider à exercer pleinement leurs droits.

Aujourd’hui, nous célébrons les jeunes, les organisations dirigées par des jeunes, les gouvernements et toutes celles et tous ceux qui s’efforcent de transformer l’enseignement et d’encourager les jeunes partout dans le monde.