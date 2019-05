Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information

17 mai 2019

Nous célébrons aujourd’hui le cinquantième anniversaire de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, en mettant l’accent sur l’importance de normes internationales relatives à la technologie pour accélérer les innovations dans le monde.

Les avancées technologiques comme le 5G et l’Internet des objets recèlent la promesse de bienfaits économiques et sociaux considérables et de progrès accélérés en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. L’élaboration de normes par l’Union internationale des télécommunications revêt à cet égard une importance particulière, et je me félicite de l’attachement à l’inclusivité, au consensus et à la conciliation entre les gouvernements, les sociétés et les universités du monde entier.

Aux côtés de ces éléments inestimables, il nous faut également mettre l’accent sur notre responsabilité commune de veiller à ce que ces technologies ne servent pas à inciter à la violence, à alimenter la haine ou à induire le public en erreur. Nous devons être alertes face à ces périls et à d’autres, tout en conjuguant nos efforts afin de mettre à profit les avancées technologiques pour le bien public.

En cette Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, prenons l’engagement d’œuvrer de concert, afin de faire en sorte que l’économie numérique produise des résultats pour tous.