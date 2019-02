Message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la Journée Mondiale de la Radio, le 13 février 2019

13 février 2019

La radio est un puissant médium.

Même aujourd’hui, à l’ère des communications numériques, la radio touche un public plus large que tout autre média.

Elle diffuse des informations essentielles et fait connaître des questions importantes. C’est également un média personnel et interactif, qui permet aux auditeurs d’exprimer leurs vues, leurs préoccupations et leurs griefs. La radio peut contribuer à créer des communautés.

Pour le système des Nations Unies, et en particulier pour nos opérations de maintien de la paix, la radio est un moyen essentiel d’informer, de réunir et d’autonomiser les personnes touchées par la guerre.

En cette Journée mondiale de la radio, célébrons le pouvoir de la radio, qui favorise le dialogue, la tolérance et la paix.

Je vous remercie.