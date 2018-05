Guterres promet l’appui de l’ONU à l’UA pour forger une « Afrique pacifique et prospère »

« Ce qui est bon pour l’Afrique est bon pour le monde entier », a déclaré António Guterres dans un message publié pour la Journée. En mars 2018, les dirigeants africains ont lancé la Zone de libre-échange continentale. Avec 1,2 milliard de consommateurs, cette Zone de libre-échange continentale représentant l’un des plus grands marchés du monde. Elle peut renforcer l’intégration régionale, stimuler la croissance économique, créer des emplois pour les jeunes africains, atténuer la pauvreté et promouvoir l’avènement de sociétés plus stables et pacifiques.

« Il s’agit là de l’avancée la plus récente accomplie sous les auspices de l’Union africaine – anciennement Organisation de l’unité africaine –, qui célèbre son cinquante-cinquième anniversaire cette année », s’est félicité M. Guterres.

Partout en Afrique, des entreprises se créent, l’accès à l’éducation s’améliore et la mortalité de l’enfant diminue. Davantage de femmes siègent aux parlements et plusieurs pays enregistrent une croissance économique plus forte que dans d’autres régions du monde.

« L’Afrique prend de plus en plus en main sa propre destinée », a souligné le Secrétaire général, en référence à la vision du développement de l’Afrique énoncée dans l’Agenda 2063 de l’UA. « Appelé à compléter le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Agenda 2063 jette les assises de la résilience et du progrès social et économique de l’Afrique dans son ensemble », a-t-il dit.

M. Guterres a souligné que l’ONU est « fermement déterminée » à soutenir les efforts de l’Afrique. Dans cette optique, les deux organisations ont signé l’année passée des accords-cadres pour la paix et la sécurité et pour la mise en œuvre cohérente de l’Agenda 2063 et du Programme 2030.

« La paix et le développement durable sont intimement liés – l’un ne saurait être réalisé sans l’autre », a dit le Secrétaire général. « Pour promouvoir la paix, l’Organisation des Nations Unies continuera d’œuvrer à la prévention. Nous devons, ensemble, renforcer les moyens dont nous disposons pour détecter et désamorcer les crises avant qu’elles ne s’aggravent et affûter nos outils pour en éliminer les causes profondes ».

M. Guterres a également indiqué que l’ONU appuiera l’engagement pris par l’UA de « faire taire les armes » d’ici à 2020 et de promouvoir le rôle indispensable que les femmes et les jeunes ont à jouer dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

La Journée de l’Afrique est célébrée chaque 25 mai en commémoration de la création de l’Organisation de l’Union africaine (OUA) qui fut fondée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie.