Journée internationale des femmes 2018 : L’heure est venue

8 mars 2018

ONU Femmes saisit l’occasion de cette Journée internationale des femmes pour rendre hommage aux activistes des régions rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes à travers le monde.

Des campagnes locales aux mouvements mondiaux, voilà des décennies que l’activisme des femmes ouvre la voie aux droits des femmes et à un avenir plus équitable. Le 8 mars, joignez-vous à ONU Femmes pour faire le point sur les progrès réalisés, promouvoir le changement et célébrer les femmes ordinaires et extraordinaires qui changent le monde par leurs actes et leurs propos. L’heure est venue.