En visite en Centrafrique, le chef de l’ONU rend hommage aux Casques bleus

Centre d’actualités de l’ONU

24 octobre 2017 – Entamant mardi une visite de quatre jours en République centrafricaine, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rendu hommage, en cette Journée des Nations Unies, aux Casques bleus déployés dans ce pays ainsi qu’à ceux servant dans d’autres missions de maintien de la paix.

M. Guterres s’est rendu à la base de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dans la capitale Bangui, où il a déposé une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des Casques bleus morts au service de l’ONU dans ce pays.

« J’ai voulu que la Journée mondiale des Nations unies soit célébrée ici à Bangui, et soit célébrée avec les forces de [maintien] de la paix », a dit M. Guterres lors de la cérémonie.

« Les forces de [maintien] de la paix, les Casques bleus, les femmes et les hommes de la police et des forces militaires des Nations unies, sont vraiment l’image de marque des Nations unies dans le monde », a-t-il ajouté. « Il n’y a rien de plus précieux que la paix. Il n’y a rien de plus noble que de travailler pour maintenir la paix, même quand ce travail signifie le sacrifice des vies ».

VIDEO: Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, est arrivé mardi après-midi à Bangui, en Centrafrique, pour sa première visite d’une opération de maintien de la paix depuis sa prise de fonctions en janvier dernier. Crédit : MINUSCA

« Nous devons nous assurer que le monde entier apprécie pleinement les contributions héroïques des soldats de la paix qui protègent les civils, parfois dans des circonstances extrêmement difficiles, comme celles auxquelles nous sommes confrontés en République centrafricaine », a encore dit M. Guterres.Le Secrétaire général a rencontré des membres du personnel des Nations Unies déployé en République centrafricaine. Il a exprimé sa solidarité et sa gratitude aux Casques bleus blessés.

Lors des jours à venir, il doit avoir plusieurs rencontres avec les autorités et différents acteurs centrafricains à Bangui et à Bangassou, dans le sud-est du pays. Il doit aussi prononcer un discours à l’Assemblée nationale vendredi 27 octobre.

"Nous sommes fiers de nos @UNPeacekeeping.Nous admirons le courage de ces fem & hom qui se battent chaque jour pour la paix"@antonioguterres pic.twitter.com/NuFLi7LYUA — MINUSCA (@UN_CAR) October 24, 2017

Le chef de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, a pour sa part salué mardi l’installation officielle des membres de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par le Premier ministre, Simplice Sarandji, lundi à Bangui.« Les victimes de violations et les populations civiles pourront désormais s’appuyer sur la Commission pour mieux faire entendre leurs voix et mobiliser tous les acteurs concernés par la lutte contre l’arbitraire et l’impunité », a dit M. Onanga-Anyanga.