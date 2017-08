Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans l’édification d’un monde pacifique pour les générations à venir (ONU)

Centre d’actualités de l’ONU

11 août 2017 – À New York, l’Assemblée d’été des jeunes a débuté ses travaux vendredi au siège de l’ONU en vue de la Journée internationale de la jeunesse qui sera officiellement observée samedi.« En tant que Secrétaire général des Nations Unies, je suis déterminé à renforcer l’autonomisation et l’inclusion de tous les jeunes du monde entier », a déclaré António Guterres, dans un message vidéo diffusé à l’occasion de la Journée dont le thème cette année est « la jeunesse construit la paix ».

« Les jeunes hommes et les femmes autonomes peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des conflits et assurer une paix durable », a souligné le Secrétaire général, appelant les gouvernements à travailler avec les jeunes pour atteindre avec réussite les objectifs de développement durable. « Ensemble, nous pouvons créer un monde pacifique pour les générations à venir ».

C’est dans cet esprit que le chef de l’ONU a récemment nommé sa nouvelle Envoyée pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake. « Elle est le plus jeune membre de mon équipe – et l’une des plus importantes », a dit M. Guterres, qui s’est engagé à mettre les jeunes au centre de son agenda pour la prévention des conflits et une paix durable.

Nommée le 20 juin dernier, Mme Wickramanayake a effectué vendredi son premier déplacement officiel en se rendant en Iraq ou plus de 50% de la population est âgée de moins de 19 ans.

À Bagdad, l’Envoyée pour la jeunesse a participé à un dialogue avec de jeunes iraquiens co-organisé avec le Ministère iraquien pour la Jeunesse et les Sports et le bureau du Fonds des Nations Unies pour les populations (UNFPA) en Iraq.

« Nous devons combler le fossé entre les preneurs de décisions et la jeune génération. Nous constitutions une grande partie de la société et avons désespérément besoin d’espace pour participer à la prise de décision », lui ont dit les jeunes iraquiens lors de leur rencontre.

« Je suis votre Envoyé, l’Envoyé de la jeunesse iraquienne auprès de l’ONU », leur a assuré Mme Wickramanayake, soulignant la nécessité d’avoir des programmes efficaces qui ciblent les jeunes.