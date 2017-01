Le chef de l’ONU appelle l’Organisation à faire de la prévention des conflits sa priorité

Le chef de l’ONU a indiqué également qu’il allait lancer une initiative pour renforcer la capacité de médiation de l’Organisation, au siège et sur le terrain, et pour renforcer les efforts de médiation aux niveaux régional et national.

« Trop de possibilités de prévention ont été gâchées parce que les États membres se méfiaient des motivations des uns et des autres et en raison des préoccupations concernant la souveraineté nationale. Ces préoccupations sont compréhensibles, dans un monde où le pouvoir est inégal et les principes ont parfois été appliqués sélectivement », a-t-il ajouté. « En prenant des mesures préventives, nous devons éviter une politique de deux poids, deux mesures. Mais cela ne signifie pas qu’il ne doit pas y avoir de normes du tout. L’action préventive est essentielle pour éviter les atrocités de masse ou les graves violations des droits de l’homme ».