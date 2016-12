Des soins simples et proches des familles : un plus pour la survie de la mère et de l’enfant

Le Burundi lance le deuxième passage 2016 de la Semaine Santé Mère Enfant en introduisant le vaccin contre le cancer du col de l’utérus

Busiga/Ngozi, le 6 décembre 2016 – Le Burundi lance aujourd’hui le deuxième passage de 2016 de la Semaine Santé Mère et Enfant au centre de santé Rukeco, province Ngozi. Lors de cette édition, le vaccin contre le cancer du col de l’utérus, la première cause de mortalité par cancer chez la femme, sera introduit en phase pilote à Ngozi et Rumonge.

Organisée deux fois par an au Burundi depuis 2002, la Semaine Santé Mère Enfant (SSME) fournit un paquet d’interventions destiné à améliorer la santé des mères et des enfants, en particulier ceux issus de groupes vulnérables ou vivant dans des zones éloignées des centres de santé.

« L’objectif de cette semaine est de rendre d’importants soins préventifs encore plus accessibles aux enfants et aux mères du Burundi, en particulier ceux vivant dans les zones reculées, » note Bo Viktor Nylund, Représentant de l’UNICEF au Burundi.

Le paquet d’interventions de cette édition comprendra : la supplémentation en Vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois; le déparasitage à l’Albendazole chez les enfants de 1 à 14 ans et chez les femmes enceintes au 2ème et 3ème trimestre de la grossesse; la distribution de savons aux femmes enceintes qui se rendront aux sites SSME pour le déparasitage à l’albendazole, la distribution des poudres de micronutriments aux enfants de 6 à 23 mois dans les provinces de Bubanza, Bujumbura et Ngozi, et la sensibilisation sur le lavage des mains à l’eau propre et au savon aux moments critiques. Le rattrapage pour la vaccination à la 2ème dose du vaccin anti-rougeoleux chez les enfants âgés de 18 à 23 mois qui n’ont pas encore reçu cette dose fait également partie du paquet.

La nouveauté de l’édition est l’introduction en phase pilote du vaccin contre le virus du papillome humain (HPV), qui concernera les jeunes filles écolières de la 3ème année dans les Districts Sanitaires de Ngozi et Rumonge, ainsi que les jeunes filles de 10 ans non scolarisées.

« Au Burundi, le cancer du col utérin occupe la première place des cancers de la femme avec 37,3% des cancers gynécologiques traités au CHU Kamenge. Il constitue la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Ce vaccin contre le virus du papillome humain offre une grande opportunité pour protéger efficacement les jeunes adolescentes contre ce cancer, » souligne le Dr Walter Kazadi Mulombo, Représentant de l’OMS au Burundi.

La réussite de la vaccination contre le HPV à travers la phase pilote donnera au pays l’occasion de mettre à l’échelle cette intervention de santé publique qui évitera aux femmes burundaises de mourir à 40 ans du cancer du col de l’utérus.

Le système RapidPro pour le suivi et le rapportage des données en temps réel à l’aide des téléphones mobiles sera utilisé dans les 46 districts sanitaires du pays lors de cette édition.

###

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.

Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail : www.unicef.org.

Suivez l’UNICEF Burundi sur Facebook : www.facebook.com/UNICEFBurundi

A propos de GAVI

GAVI Alliance est un partenariat public-privé qui a pour mission de sauver la vie des enfants et de protéger la santé des populations en élargissant l’accès à la vaccination dans les pays pauvres. L’Alliance réunit les gouvernements de pays donateurs et de pays en développement, l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, la Banque mondiale, l’industrie pharmaceutique, des instituts techniques et de recherche, des organisations de la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d’autres partenaires du secteur privé. GAVI a mis en œuvre un certain nombre de mécanismes innovants, dont le cofinancement par les pays bénéficiaires, afin de garantir un financement durable et un approvisionnement adéquat en vaccins de qualité. Depuis 2000, plus de 440 millions d’enfants ont été vaccinés et près de 6 millions de décès prématurés évités grâce aux programmes financés par GAVI.

GAVI est financée par des gouvernements [Australie, Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, République de Corée, Russie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique], la Commission européenne, la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que des partenaires privés et institutionnels [Absolute Return for Kids, Anglo American plc., la Children’s Investment FundFoundation, Comic Relief, Dutch PostcodeLottery, Son Altesse Cheikh Bin Zayed Al Nahyan, JP Morgan, la Fondation « la Caixa », LDS Charities, Lions Clubs, OPEC et Vodafone]. Pour en savoir plus : www.gavialliance.org

A propos de l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est une institution spécialisée des Nations Unies pour la santé créée le 07 avril 1948. Elle compte à ce jour 194 Etats membres dont le Burundi. Sa mission est de soutenir ces Etats membres afin qu’ils puissent « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». La coopération de l’OMS avec les pays est régie par des documents de stratégie et de plans qui indiquent clairement les domaines d’appui, conformément aux priorités du Gouvernement d’une part et aux grandes orientations stratégiques de l’OMS d’autre part. Dans son rôle de leadership mondial dans le secteur de la santé, l’OMS mène ses actions grâce à un partenariat actif et stratégique avec les autres intervenants notamment dans les domaines du renforcement du système de santé, de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, de la lutte contre la maladie (transmissible ou non transmissible) et de la promotion de la santé.

Pour plus d’informations sur l’OMS et son travail : www.who.int.

Pour de plus amples informations

Alliance GAVI

Frédérique Tissandier, Communication, +41 22 909 2968/ +41 79 300 8253, Email : ftissandier@gavialliance.org

UNICEF Burundi

Eliane Luthi, Spécialiste en Communication, +257 22 20 20 80, +257 7181 9388, Email: eluthi@unicef.org

OMS Burundi

Dr Rose Marie Magnifique NDUWIMANA, Administratrice Nationale PEV, Tél: (+257)231702/22533400, (+257) 79735106/76754788, E-mail: nduwimanar@who.int